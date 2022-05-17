白沙屯媽祖「放頭旗」 宣告進香活動正式展開

苗栗白沙屯拱天宮媽祖將於國曆5月20日往北港朝天宮進香。因白沙屯媽祖的「粉紅超跑」相當有名，一年一度8天7夜從苗栗到雲林往返急行軍進香活動，備受各界矚目；台中市海線信眾特於中華路安全島上及路旁，矗旗「恭迎」白沙屯、山邊媽祖聖駕，期待看到精采的「香燈腳」急行軍與各式武陣。

清水區媽祖信眾說，每年一度苗栗通霄鎮白沙屯媽祖進香活動，是全台媽祖信眾最期待，白沙屯媽祖的鑾轎使用粉紅色轎頂，每次進香路線飄忽且都要急行軍，被信眾（俗稱香燈腳）們稱為「粉紅超跑」；每年進香活動總會引來數萬名信眾跟隨，氣勢浩大萬人空巷。

白沙屯拱天宮媽祖將於國曆5月20日凌晨起駕，27日由北港朝天宮回鑾，進行8天7夜進香活動。今年於5月16日晚間11點放頭旗，20日凌晨1點15分登轎、2點15分出發，22日就要抵達雲林北港，23日凌晨12點15分進火，27日下午3點15分，再從北港一路疾行直奔回通霄。

廟方人員表示，「頭旗」是媽祖進香出巡時，在前方打頭陣的先鋒，媽祖起駕前3天廟裡會「放頭旗」，就是把頭旗豎於廟前龍柱上，即詔告四方媽祖要準備進香，香燈腳們就會將家中的進香旗拿到廟中過爐，等於是向媽祖報到的意思。

白沙屯拱天宮媽祖到北港朝天宮進香，每年都沿中部海線往返，台中市大甲、清水及沙鹿等海線地區，白沙屯媽祖的信眾每年都很期待媽祖神鑾經過，除在門前擺設香案恭迎外，甚至全家動員手持三柱香跪在路上，祈求媽祖能夠「駐駕」，保佑新的一年闔家平安、生意興隆。