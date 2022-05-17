新北市常有確診民眾向市府反應，居隔單常常一等就是3、4天，新北市長侯友宜今（17）日在記者會上表示，已經為了Trace、法傳系統的當機問題，多次致電衛福部長陳時中，但還是沒有改善，他要求中央趕快解決問題，不要再拖了。

侯友宜說，目前接受民眾最多抱怨、最不滿的，就是中央的Trace跟法傳系統，「要嘛就是卡，要嘛就是當，要嘛兩個連結就是有問題」，他為此無數次打電話給陳時中：「拜託，這個問題要快解決」。

侯友宜指出，去年校正回歸，也同樣是因為法傳系統的問題，「去年的教訓到現在幾乎都沒有改變」。

侯友宜強調，這個問題很嚴重，每個打電話到居家照護關懷中心的民眾，都是在問這個問題，他說，新北從一開始發生問題，就向中央反應，反應了三、四週，但現在看來改善真的非常有限。

侯友宜說，民眾往往要等3到4天，甚至更久，而這樣的狀況，讓新北很多工作人員增加負擔，「公衛體系的人，又要做好醫療量能保全，又要分心去做這個區塊，這個智慧化的科技，好像在這個區塊上面，就沒辦法走得通」。

侯友宜也透露，新北今天確診下降，居隔人數卻比昨日還多，暴增2萬人，就是中央法傳系統不穩導致；他強調，法傳系統是基本問題，解決了，後面就會很順，因此他再次呼籲中央改善，「趕快，不要再拖了！」