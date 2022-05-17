綜合港媒消息，香港政府行政會議通過政府架構重組方案，大致沿用現屆政府的方案，另外亦建議設立3個副司長。
港府早前提出的重組方案，包括設立文化體育及旅遊局、環境及生態局、醫務衛生局、民政及青年事務局，以及運輸及物流局，創科局會改名為創新科技及工業局。
港府計劃本月中向立法會提交架構重組的決議案，稍後亦會提交相關的人事編制和財務建議，立法會已經成立小組準備審議，周五會召開首次會議。
綜合港媒消息，香港政府行政會議通過政府架構重組方案，大致沿用現屆政府的方案，另外亦建議設立3個副司長。
港府早前提出的重組方案，包括設立文化體育及旅遊局、環境及生態局、醫務衛生局、民政及青年事務局，以及運輸及物流局，創科局會改名為創新科技及工業局。
港府計劃本月中向立法會提交架構重組的決議案，稍後亦會提交相關的人事編制和財務建議，立法會已經成立小組準備審議，周五會召開首次會議。
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