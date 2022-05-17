新竹市議會17日考察新竹市立馬偕兒童醫院工程進度，多位議員仍舊擔憂未來交通與停車問題，包括救護車鳴笛噪音、就醫的交通阻塞、停車位可能不夠、停車場太遠有無接駁車等問題，衛生局則表示，交通處都已在研擬中，目標9月部分門診正式啟用。

新竹市立馬偕兒童醫院預計今年9月開始營運，第1階段將陸續開放26科醫療服務及185床住院病床量能，未來5年內達成32科、400床，市議會原訂17日至醫院工地考察進度，並了解相關設施，但由於工地正在如火如荼趕工中，為讓工程順利進行，今天的實地考察改為在議會中由衛生局長吳欣席簡報。

包括市議員吳青山、李國璋、田雅芳、林彥甫、黃美慧、劉康彥、蔡惠婷、鍾淑英陸續提出問題與建議，要求市府依規辦理及改善。

包括大新竹地區兒童醫療需求不能等，請市府務必要求新竹市立馬偕兒童醫院如期如質開幕營運，提供兒童優質、溫馨、專屬的友善就醫環境，讓家長及兒童就醫不必再跨縣市奔波。

另要求市府協助馬偕兒童醫院完善各項設施，包括專責門診與隔離病房、無障礙設施、性別友善親子廁所、哺乳室、兒童遊戲、圖書空間、臨托服務及足夠的停車空間或接駁車機制等，並開設兒童照護、親職教育等講座課程。

後續營運階段，請市府妥為規畫監督管理機制並落實執行，持續營造優質兒童醫療品質服務，守護竹竹苗地區孩子們的健康，並做好敦親睦鄰方案，讓周邊受到噪音與交通困擾的居民有所回饋。