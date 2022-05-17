桃園青埔最受矚目的高鐵站前開發案，日前由國泰金(2882)旗下國泰人壽得標，今天國壽與交通部鐵道局今共同舉辦「高速鐵路桃園車站特定區事業發展用地開發經營案簽約典禮」，高鐵桃園站前案為交通部鐵道局三大旗艦招商計畫之一，為期70年的地上權開發案，土地面積約3.2萬坪，預計開發總樓地板面積可達15萬坪，該區域目前規畫作為辦公室、百貨商場、飯店、休閒娛樂等使用。

國壽副總經理郭文鎧表示，國壽在2012年起與交通部鐵道局一起開發高鐵桃園後站產業專區，展開占地逾6.6萬坪的開發案，現在再度合作取得前站約3.2萬坪事業發展用地的開發權利，今年也是國壽60周年，國泰會把企業永續與低碳營運帶入規畫案，提升區域發展。

桃園市市長鄭文燦指出，桃園青埔是很重要的轉運站，國壽在此的開發非常成功，已經有水族館、影城、星級旅館等，疫情期間雖然來客數有減少，疫情後回溫卻是第一名，本案有15萬坪的開發空間，國壽預計投資260億元，可以創造2萬名的工作機會，國泰的開發團隊更將最大空間公共化，設計多處廣場，值得鼓勵。未來以日本東京車站丸之內為範本，希望透過地下連結的區塊，打造全新的生活圈，一定會帶動桃園地區的成長。

國壽10年來將高鐵桃園後站打造成「置地廣場桃園」，結合美式露天outlet、引進日本水族館、影城，以及深具海洋特色的和逸飯店(Cozzi Blu)等，多元吸睛商業規畫，有效吸引全客層，是複合式休閒娛樂商務城最佳成功案例，國壽將以豐富的土地開發和百貨招商經驗規畫高鐵桃園前站，再次翻轉桃園都市風貌。

國壽指出，該案在一開始就定位為「智慧中城．桃園」，採用TOD大眾運輸導向型城市發展(Transit-oriented Development)，以高鐵桃園站為核心，引進商業、購物、休閒、辦公、飯店等，藉由聚集人潮，帶動周遭土地更加有效利用，打造5G智慧桃園示範城，呼應桃園智慧城市概念。

未來該案以智慧5G、共享城市、生態永續為核心目標，融合桃園都市脈絡「山、河、塘」意象，規畫智慧辦公、魅力街區、星級旅館、特色商業等相關設施，並引進桃園在地大型產業、科技、資通訊、外商企業進駐，串聯高鐵前、後站的活動脈絡，建構全新都市地景，創造最大公共價值。