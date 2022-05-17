近日本土疫情大爆炸，美國疾病管制暨預防中心（CDC）16日將台灣的新冠風險等級，從第二級的「中度風險」調升為第三級的「高風險」。前國民黨台北市議員羅智強表示， 當政府忽然宣布要和病毒共存時，台灣人民才驚覺政府簡直是什麼都沒有準備，讓病毒「如入無政府之境」，這根本就是拿台灣人的性命來賭博！

美國有線電視新聞（CNN）17日報導，美國CDC於16日將台灣、加勒比海國家安地卡及巴布達（Antigua and Barbuda）、非洲國家賴索托（Lesotho）、南非等4地，列入新冠風險等級第三級的「高風險」（Level 3: COVID-19 High）。

美國CDC月初才將台灣從第一級「低風險」調升至第二級「中度風險」，事隔約2周再將台灣調升一級，鄰近的中國大陸、印尼、菲律賓仍維持在第一級，這個級別是過去28天每10萬人中不到49人確診。美國國務院目前仍維持台灣的旅遊警示為第三級別的「三思而後行」（Reconsider Travel）。

對此，羅智強今天(17日)在臉書上表示，讓病毒「如入無政府之境」，美CDC調升旅遊警示！台列入最高風險等級，「政府加油吧，希望這只是疫情的過渡期」。

羅智強指出，很多人並不責備這一波疫情的來襲，但不能理解的是，守了2年，當政府忽然宣布要和病毒共存時，台灣人民才驚覺政府簡直是什麼都沒有準備，讓病毒「如入無政府之境」。羅智強直言：「根本就是拿台灣人的性命來賭博！這才是大家最不能接受的事情。」