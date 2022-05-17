花蓮縣政府因應確診者同住家人「3＋4」及「0＋7」最新政策，將分別提供每人3劑及2劑家用快篩試劑。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮縣政府為確保校園安全，教職員工生不論選擇「3＋4」及「0＋7」政策，期間均不到校，第8天快篩陰性才能返校。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

隨BNT兒童疫苗到台，花蓮縣政府26日起，將啟動5至18歲兒童及青少年疫苗接種。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

中央防疫政策隨疫情發展不斷變動，花蓮縣長徐榛無奈表示「真的是中央出招，地方只能想方設法接招」，只能和民眾一起慢慢熟悉，縣府因應確診者同住家人「3＋4」及「0＋7」最新政策，將分別提供每人3劑及2劑家用快篩試劑，且確保校園安全，教職員工生不論選擇何種政策，期間均不到校，第8天快篩陰性才能返校，另，26日起，也將啟動5至18歲兒童及青少年BNT疫苗接種。

縣長徐榛蔚今在防疫記者會一開始無奈表示，中央政策不斷變動，「真的是中央出招，地方想方設法接招」，把改變的政策告訴大家，並且一起慢慢熟悉，接著再繼續說明跟「3＋4」及「0＋7」 兩項最新的居隔方式。

徐榛蔚表示，目前確診者還是維持「7＋7」居家照護政策，縣府會提供1劑快篩試劑，供第8天自主健康管理使用，快篩陰性即可外出。確診者的同住家人，若以打滿3劑，可選擇「0＋7」自主防疫及「3＋4」居家隔離及自主防疫政策，若未打滿3劑疫苗者，僅能進行「3＋4」防疫政策。

縣府即起將分別提供採「0＋7」及「3＋4」的確診同住家人2劑及3劑家用快篩試劑，徐榛蔚說，符合條件者，可攜帶確診者確診證明如健保快易通app、確診簡訊通知等，及自己與其他同住家人健保卡與身分證，前往住所附近的衛生所領取，但還是請鄉親將快篩試劑視為常備藥品，以備不時之需。

針對國高中生是否適用「0＋7」免居隔，徐榛蔚說，由於目前國高中生尚未打滿3劑疫苗，目前只能選擇「3＋4」，教職員若以接種3劑疫苗，則適用2種方案，不過為使花蓮校園乾淨且安全，教職員工生於「0＋7」及「3＋4」期間，均不到校，第8天快篩陰性才能返校，期間政府提供的家用快篩試劑，可向校方領取。

此外，徐榛蔚還說，輝瑞兒童BNT疫苗將在25日到貨，縣府預計在26日至6月2日幫5至18歲的兒童及青少年接種，教育處近日會請各校發放施打意願調查給家長，並於24日回收統計，接著再陸續入校

接種。

徐榛蔚提醒，若學校施打疫苗期間，學生因故錯失接種機會，可持學校開立補接種通知單，到醫療院所或衛生所預約施打，不過因兒童及青少年接種劑量不同，因此5歲至11歲者，請至13鄉鎮市衛生所，12至18歲者則到疫苗合約的醫療院所施打。