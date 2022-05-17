法國巴黎人壽打造金融生態圈的理想，與理財平台Money錢建立跨平台策略合作，協助Money錢用戶透過法國巴黎人壽提供之線上互動式保障需求分析工具，了解保險缺口。透過結合雙方品牌聲量、市場規模以擴大服務客戶機會，藉由Money錢App推播，將法國巴黎人壽保險商品及服務接觸點擴大到Money錢650萬用戶。

而透過跨領域的網頁連結，讓更多對理財規畫有想法且希望獲得解決方案的Money錢用戶接觸到法國巴黎人壽商品，用戶可於Money錢全民理財平台上，連結至法國巴黎人壽打造的互動式分析工具「財富叢林大冒險」，了解保險缺口；利用法國巴黎人壽24小時網路投保服務，為客戶提供更為便利與符合時代需求的商品與服務，實現保險普及化。

法國巴黎人壽總經理戴朝暉表示，這項合作得以順利推動，最重要是雙方對於保險普及化及回應市場對新型態保險生態圈的共識。法國巴黎人壽重視台灣市場，對於首次與理財平台展開專屬合作，除了高度重視數位平台使用者的獨特性與主動性，亦是展現深耕台灣的決心，希望透過Money錢平台與法國巴黎人壽的獨家合作形式，開啟未來數位保險服務的可能。

法國巴黎人壽觀察民眾對退休規畫的需求，同時發現在網路世代裡，消費者對於各項資訊由網路的蒐集與分析已成為生活習慣，網路的主動性與自由性也造就了與以往不同的消費習慣。

法國巴黎人壽表示，針對網路新世代的年輕族群，法巴人壽首次於Money錢平台推出的「法國巴黎人壽愛撲滿變額年金保險」計畫，除便利性高外，投入費用門檻低，並提供三種不同風險等級的投資標的，適合多種風險偏好的小資族或保守族群；藉由定期定額的方式，逐步實現退休規畫，協助創造未來現金流。此外，還可申請附加自動停利機制作為投資小幫手，當標的達到保戶預先設定的預期獲利時機點，系統將自動停利，提高投資效率。