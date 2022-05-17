周二美東時間清晨美股主要指數走高，目前道瓊指數期貨上漲250點或0.78%，標普500指數期貨漲1.03%，那斯達克100指數期貨勁揚1.48%。

在周一一般交易時段，標普500指數收跌0.39%，盤中一度上漲 0.56%，也曾下挫約1%。

道瓊指數也在劇烈震盪後勉強收漲0.08%，雪佛龍和聯合健康集團（UnitedHealth）上漲帶來支撐。

以科技股為主的那斯達克指數表現相對疲弱，周一收跌1.2%，與去年11月22日創下的歷史高點相比下跌28%，仍然深陷熊市。

瑞銀周一在給客戶的報告中表示，科技股和成長型股票已累積可觀的報酬，今年以來的疲弱表現可說是一種「償還」。這場大流行病帶來的助益，如宅在家支出大增和跌到超低的利率，現在已經變成了阻力，如今消費者支出正在轉變，而利率正在攀升。雖然我們認為長期利率已經到頂，但成長股仍然比價值股昂貴。

投資人將密切關注周二發布的重要經濟數據，包括零售銷售額，以及工業生產指數。此外隨著財報季逐漸進入尾聲，沃爾瑪、家得寶和京東周二將公布上季業績。

根據Refinitiv數據，截至上周五下午，超過九成標普500指數成分股已經發布財報，其中78%獲利超出市場超過預期，而75%營收優於預期。