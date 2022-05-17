五月天瑪莎擔任蕭秉治「狂人Wild 線上狂趴」。相信音樂提供

蕭秉治原訂6月3日在Zepp New Taipei舉辦「狂人」新專輯演唱會，因為近來疫情關係，今宣布將延至7月2日，為了彌補對歌迷歉意，他在5月20日特別舉辦「狂人Wild 線上狂趴」，他將演唱多首經典歌曲，與歌迷晚上21：00線上相見。而師兄五月天瑪莎推掉工作，擔任「狂人Wild 線上狂趴」最狂嘉賓，力挺他慢工出細活的新作品《狂人》。

蕭秉治耗時近三年推出新專輯《狂人》，親自打造10首詞曲，更邀請到多位金曲實力悍將共同打造專輯，包括金曲獎最佳編曲人溫奕哲為〈毒藥〉交響磅礡詩意、曾獲金曲獎最佳樂團獎的麋先生吉他手林喆安為〈都是我的錯〉編曲，另一首抒情搖滾〈逃〉由獅子LION前團長「吳力勻LeeQ」編曲開啟遼闊意境，師兄瑪莎友情BASS助陣。

而蕭秉台首波抒情主打〈毒藥〉稱霸各大數位排行榜冠軍，更蟬聯KKBOX新歌排行榜一個月第一名，〈毒藥〉MV推出一個月在YouTube邁向500萬點擊次數，專輯預購也登上博客來音樂總榜冠軍，第二波抒情主打〈都是我的錯〉再獲好評，他日前親自到專輯包裝廠，親簽30張專輯當作驚喜禮物送給歌迷。「狂人Wild 線上狂趴」將在相信音樂YouTube、LINE MUSIC、蕭秉治微博共同直播。