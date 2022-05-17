中央「0＋7」上路時機不當恐有黑數？ 柯文哲：政策沒太不對都支持

確診者同住家人打滿3劑疫苗，只要自主健康管理7天、持2天內快篩陰性證明就不必居家隔離，外界擔心會有很多黑數。台北市長柯文哲17日表示，解封政策在北市醫療量能還可處理的狀態下，對政策沒有太多意見。

柯文哲今午前往台大篩檢站視察時指出，目前疫情已經在台灣社會裡蔓延，打仗有很多策略，每天確診新增6萬人，要很誠實講疫調不容易，能把確診者照顧好就不錯了。

他說，中央的政策沒有太不對的話，原則上就支持，北市這邊可以自己應付、調整，到現在為止，解封政策在北市醫療量能還可處理的狀態下，對政策沒有太多意見。