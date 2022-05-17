南投縣防疫關懷包內容太陽春，成為縣議會總質詢焦點，民進黨籍議員陳翰立等人指出，其他縣市的防疫包很「澎湃」像普度，南投卻搞得像「當兵」，讓人心酸；縣長林明溱允諾改善，並將視採購情況配發快篩試劑給居家隔離民眾。

疫情升溫，各縣市發送給居家離者、照護者的防疫關懷包，內容大不相同，許多縣市除了提供輕症所需的藥物、快篩試劑甚至血氧機等防疫物資，還有餅乾、泡麵和飲料等。

縣議員陳翰立、王秋淑、廖梓佑及蔡銘軒等人17日聯合質詢時，針對防疫關懷包內容指出，其他縣市內容豐富，真心關懷民眾身心健康，南投縣卻連快篩試劑都沒有，相較之下，難道不會不好意思，難怪很多人都想要遷戶籍了。

蔡銘軒指出，他因為要競選連任，不能送選民東西，但是之前曾經居間聯繫贈送縣府一批快篩試劑，怎麼縣府連快篩試劑最種最基本的防疫物資都沒有提供，還不如鄰近的台中市、彰化縣和雲林縣，實在讓人感到心酸。

廖梓佑和王秋淑也認為，送禮就要送到心坎裡，要讓民眾有被關懷的感受，而不是隨便敷衍了事；還有許多民眾反映提供服務的效率太差，居家隔離都解除了，居然還沒有收到防疫關懷包。

民政處長吳燕玲表示，南投縣防疫關懷包內有口罩、溫度計、香皂和垃圾袋等基本防疫物資，和其他縣市差不多，只是沒有送食物；另外，居家隔離期間的用藥或看診等資訊，也提供防疫手冊讓民眾參考。