大陸外交部發言人汪文斌17日表示，反對美方泛化國家安全概念，濫用國家力量，無理打壓特定國家和企業的做法。

汪文斌今主持大陸外交部例行記者會。針對有媒體提問，有消息指，對於違反限制「威脅美國國家安全」產品出口規定的企業，美國計劃加大懲罰力度，近期會重點針對中國大陸、俄羅斯等國。汪文斌回應，不了解相關情況，作為原則，他願意強調，中方一貫反對美方泛化國家安全概念，濫用國家力量，無理打壓特定國家和企業的做法。美方的做法違反市場經濟原則和國際貿易規則，損害全球產業鏈供應鏈安全，注定損人不利己。