大陸民航出行市場正在回春中，5月9日至5月15日，多個數據均較前一周數據有所回升。《21世紀經濟報道》引述飛友科技的數據顯示，上周執行航班2.9萬班次，環比增長15％，周運輸旅客量275.1萬人，環比增長19％，整體執行率25％，環比提升4個百分點。飛機利用率環比上升。至於客運方面，雖然大陸國內航班環比上升，國際航班仍處低位。國內國際貨運均環比上升。

隨著各地尤其是大陸南方疫情趨緩，航班量和客流量也在回溫中。上周深圳至重慶航線最受關注，深圳、成都、杭州、重慶、貴陽成熱門。值得一提的是，正在解封中的華東地區航線搜索熱度快速上升，航線搜索數量較上周環比增長近200％。

而全大陸機場吞吐量最大的是深圳機場、重慶機場和成都雙流機場。廣州白雲機場環比增幅最大，因為上周宣佈白雲機場從5月16日起實現常態化運行，據悉16日當天計劃航班已經逾1000架次。南航也宣佈大幅恢復廣州的大陸國內航班，13日當天計劃在廣州白雲國際機場保障大陸國內進出港航班61班次。

5月13日，大陸民航局考慮企業經營壓力，要求在確保飛行安全的基礎上，積極採取有效措施，盡量滿足航空公司的經營需要，做到「應飛盡飛」。預料未來數月民航市場的回暖還將持續。

出行無虞，只待各地旅遊政策放鬆。日前江西文旅廳宣佈恢復旅行社經營跨省團隊旅遊及「機＋酒」業務，新疆文旅廳則透露在今年5月至6月，全疆各地州將開展近千項文化旅遊活動，同時推出284項旅遊優惠政策，進一步提振行業發展信心，增強市場活力。