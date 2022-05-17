高雄市政府農業局配合農遊券祭出的加碼好康「高雄農遊 加碼將不完」活動，月月抽出百名幸運得主，電動機車得獎幸運兒落在高雄鳳山，得主獲悉後不斷確認真的送電動機車嗎？並表示農遊券真的很方便使用，高雄很多農遊店家可選擇，農產買得開心又安心，未來一定會繼續支持高雄農產。

高雄市農業局「農遊高雄 加碼獎不完」活動，月月抽出百名幸運得主，可獲得電視、生活家電、3C周邊等好禮外，在活動的尾聲更加碼抽出終極大獎「GOGORO VIVA」、「高雄水果一年份免費吃」各1名幸運兒，推出在高雄消費農遊券免登錄就能參加抽獎的加碼活動，推出以來就廣受好評。

農業局表示，農遊券三階段在高雄使用農遊券面額消費計超過1.2億，比2020年農遊券面額消費9千萬成長近4成，成功帶動了高雄的農產品的經濟效益。

農業局局長張清榮指出，高雄一年四季有不同水果，為了讓大家能夠更加認識在地的水果、農特產品等，所以另一加碼獎，特別以一年份水果箱、各式小農產品來進行規劃，農遊券已到末聲，歡迎大家趁週末假期到高雄各區休閒農業區、農村等地走走，享受一下悠閒樂活的週末時光。