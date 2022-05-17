我國駐胡志明市辦事處自今年初以來，接獲多起國人疑似遭到誘騙赴柬埔寨求職的陳情案件。外交部呼籲有意前往柬埔寨工作的國人，務必提高警覺，對於號稱高薪且具不合常理條件的徵才廣告都應該審慎評估，切勿抱持僥倖或輕忽心態，否則容易落入詐騙集團的陷阱。

駐胡志明市辦事處自本年2月以來，已經接獲約40起我國民眾或家屬的陳情案，指出有國人被誘騙前往柬埔寨工作，而工作內容涉及不法或與期待不符，甚至發生護照遭扣押、限制人身自由、抵抗還會被毆打或轉賣到其他非法公司的情況。受害者若是要求離職，詐騙集團就會以雙方已經簽訂工作契約為由，向受害者強索高額機票或食宿費用，金額從1萬到10幾萬美元不等。外交部和駐處接獲通報後，都在第一時間提供急難救助協助。

外交部表示，鑒於近期受害人數日益增加，頻率甚高，為遏止類似憾事一再發生，並加強協助我國國人，外交部正在彙整相關資訊，將提供國內警調單位調查。有跡象顯示國內不法組織勾結在柬埔寨人士，先在國內透過社群媒體以高薪、準時上下班、不需英語能力及預支機票等不實優渥待遇或投資考察等名義誘騙我國年輕人赴柬埔寨掏金。部份受害國人在出發前就簽下工作契約及本票，抵達柬國後遭扣押護照、限制行動，並被迫從事非法工作，使受害國人觸犯柬國法令，即使向柬埔寨當地警方報案亦不易成案。

外交部指出，由於越來越多徵才廣告透過臉書、網路社群、網站或電話等形式進行招募與面試，另亦逢今年畢業潮來臨，許多年輕人透過這些求才網路資訊尋找工作，多被不合理的高薪例如「免經驗高薪、年收入百萬、不用進辦公室、快速致富」等不實優渥條件所吸引，應徵者應先多瞭解招聘公司背景、工作性質、職場管理、中途離職條件，以及是否涉及財務糾紛的可能性等。

外交部強調，上述類似發生在柬埔寨的案件，最近也在菲律賓、緬甸、寮國等東南亞國家發生。外交部再次呼籲，若有意前往海外工作，應徵前務必事先查明想任職的公司是否合法、在當地登記情形、產業類別是否符合當地法令，並審慎評估工作內容與屬性，注意契約內容，務必循合理合法、正常管道申請入境，以免觸法，甚至危及人身安全。我國國民在柬埔寨境內如果遭遇急難狀況需要協助，請撥打駐胡志明市辦事處緊急聯絡電話：＋84-903927019；或請國內親友撥打「外交部緊急聯絡中心」電話：0800-085-095，以獲得必要的協助。