有視障者反應公費快篩取得不易且排隊困難，國民黨台北市第四選區擬參選人柳采葳呼籲北市府，應針對弱勢族群，在領快篩上有相應措施。北市社會局表示，快篩試劑目前已有多元管道可購買，障礙者可委托友人及親屬購買，若是獨居者經社工評估後也可代為購買。

柳采葳指出，有視障者提到上班要求快篩，但公費快篩取得不易，且排隊對他們來說很困難，加上超商、藥局雖然有賣，一劑貴了80元的價差，一周、一個月累積下來，對弱勢族群的經濟狀況也會造成不小壓力。

柳采葳呼籲，盼北市府能針對弱勢族群的特殊狀況，有更多的相應政策，幫助他們度過難關。她也表示，早在五月初就已提醒過台北市社會局，應該給視障朋友更多的協助，但到現在問題依然存在。

北市社會局表示，勞動部已明確說明，若雇主要員工需提出快篩陰性證明，才能上工，快篩費用「應」由雇主負擔，若員工因無法快篩致被迫休假不上班，建議可先勞資協商。

針對視障者團體曾向社會局反映快篩後無法自行檢視結果，北市社會局表示，視障者可於既有照顧服務人力協助檢視快篩結果，另外，北市社會局也會媒合志工服務單位聯繫方式，協助視障者獲知快篩結果。