屏東縣政府公布17日新增1536本土病例，縣長潘孟安表示，現階段病毒已流感化及社區化，在這波疫情方興未艾過程中，更需要大家共同努力，目前縣內第三劑涵蓋率為59％，呼籲民眾盡快打滿疫苗、增加自我保護力及提高群體覆蓋率。

潘孟安也並提醒縣民別慌張，持續落實戴口罩、勤洗手、多消毒、保持社交距離等防疫觀念，縣府團隊將持續視疫情變化滾動式調整相關政策，期望以防疫為優先，讓民眾生活如常。

縣府表示，指揮中心宣布0＋7政策於17日正式上路，已完成3劑疫苗接種者，免居家隔離，但須配合自主防疫7天，期間應遵守相關規範，若需外出工作及採買生活必需品，需有2日內快篩陰性證明，有症狀時建議在家休息，並以快篩試劑進行快篩。

此外，未完成3劑疫苗接種者，將維持「3天居家隔離＋4天自主防疫」，隔離期間應留在家中，禁止外出，隔離期滿後繼續4天自主防疫，另須配合在隔離期間完成匡列時進行快篩。

縣府統計目前全縣居家隔離人數3232人，今日解隔1562人；5歲以下確診累計904例，14例住院，主要為咳嗽、發燒等輕症，337例解除隔離，居家照護累計8334人，解除4054人。全縣部分班級暫停實體課程校數有69校、148班。