中國疫情出現好轉跡象，大陸高層出現對科技業者信心喊話，以及香港放寬新冠管制，都為市場造好。主要科技巨頭公司帶領大盤上攻。

周二香港恆生指數收漲615.22點或3.08%，為20565.43點。國企股(H股)漲237.35點或3.48%，為7063.66點。內地股市全數上揚。

上海連續三天取得進步，隔離區外沒有出現新病例，上海有望循序復工和復商，推進汽車股表現。

據知情人士透露，大陸國務院副總理劉鶴將在周二稍晚與科技產業高層進行會談，希望能促進數位經濟發展。目前會議正在進行中，港股科技大咖集體揚升。

科技指數大漲5.78%，來到4272點。阿里巴巴升6.9%，騰訊漲4.8%，美團升5.8%。另外據彭博報導，摩根大通上調上述公司等多數中國互聯網公司的評級和目標價。

此外，比亞迪電子升9%，京東升7%，舜宇光學升13%。

汽車股上漲7.2%，為表現最好的板塊，理想汽車升9%，吉利汽車升8.6%，長城汽車漲逾12%。