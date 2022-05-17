深耕工業電腦領域的友通(2397)周二舉行線上法說會，展望第二季，受惠新基礎建設的需求，友通接單狀況良好，雖仍受疫情影響，但零組件缺料問題日漸舒緩，今年營收、獲利等營運表現，均可望隨出貨能力提高而逐季成長回升。

友通第一季財報，合併營收為38.71億元，季減7.7%、年增93%。營業毛利為7.05億元，毛利率18.2%，季增2.4個百分點、年減6.4個百分點；營業淨利1.39億元，營益率3.6%，季增2.4個百分點、年減2.5個百分點。歸屬母公司稅後淨利0.84億元，年增26%、季減79.90%，每股盈餘達0.73元，與去年第四季3.63元下滑、仍高於去年同期0.58元。今年第一季底每股淨值達24.15元。

第一季底重要財務指標，應收帳款周轉天數65天、存貨周轉天數升至110天、應付帳款週轉天數68天、流動比率降至145%。第一季存貨增加，是因客戶訂單較去年同期上升，且多了一個美國客戶，需要庫存量增加，目前庫存水位正常，第二季可望降低到去年水位，目前存貨也已開始管控跟調整。流動比率下降，主因為應付帳款增加、因應利息成本變動，但借貸比率沒有增加。

營運表現雖然略受缺料及疫情影響，不過因第四季友通已開始向客戶調整原物料價格，目前原物料價格上漲，導致毛利率下滑，公司也將陸續調整價格中，並且桃園廠也已經正常營運、生產到位，加上缺料逐步緩解，故毛利與產能將有望陸續成長回升。

第一季應用，嵌入式(Embedded)占第一季營收從40%降至26%、Networking占比略降至11%、Graphic占39%、自動化(Automation)占比從44%降至24%。

第一季產品占比，工業用主板(IMB)占26%、系統產品(SYS)從16%大增至50%、系統加值服務(VAR)占24%。區域別，亞太從70%占比降至40%、美洲從15%占比增至50%、泛歐(EMEA)略降至10%。友通說明，Graphic變動劇烈，今年先保守操作，以營業利率為優先；板卡預估會比較顯著成長，加上去年啟動搬廠、擴大生產基地。

友通副董事長李昌鴻表示，在生產自動化、數位轉型帶起的新基礎建設浪潮下，智慧應用成為長期的剛性需求，受惠於此，友通目前接單狀況良好，首季接單和出貨比值(B/B Ratio)達1.5，去年為1.8，不過在經營團隊逐季提升出貨能力的情況下，預估至今年下半年，接單和出貨比值將達更趨近健康水位，目前已滿足客戶需求為優先，並且將以嵌入式板卡、網通、工業自動化、繪圖等四大應用領域，作為下一個長期發展目標。

友通穩健的經營策略，不僅反映在近五年之營收成長上，也能從《金融時報》(Financial Times)2022亞太地區快速成長500強企業榜單中，一見友通對於營運面成長速度之追求。另針對市場對智慧應用的需求與多樣性，布局發展方面，友通未來除了聚焦在既有的自動化、5G、AIoT等產品，也會拓展市場到綠能、資安、Fintech等應用，協助企業加速轉型布局並持續提升產能，以滿足不同應用的客戶需求。

友通4月營收13.62億元，年增96.81%、月減7.23%，仍創下單月歷史第五高、同期新高；友通累計2022年1~4月合併營收為新台幣52.33億元，年增93.8%，也登累積營收同期新高。

友通先前從汐止往桃園廠搬遷，未來提供兩倍以上的產能，目前作業員比較缺，桃園廠也積極招工中，現階段稼動率不到五成，也正積極滿足之前客戶下單的需求。而毛利率是否與同業回升較慢？友通說明，去年第四季毛利率不盡理想，是因合併關係，毛利率拉低，今年首季季增2.4個百分點，雖然業務端也有不同考量，毛利率也在調整中，目前滿足客戶上的需求，反應也會稍微慢一點，但毛利率仍可望會逐季往上，有很大的成長機會。

針對第一季財報不錯，公司也強調，仍不滿意，將積極增加產出、滿足客戶訂單，先前累積之前訂單很多，達交率不高，積極消化訂單，推升財報。缺料狀況是否緩解？過去半年內，缺料項目有變少，雖然仍有少數持續在缺貨，但整個狀況有在變好當中。而俄烏戰爭，歐洲影響較明顯，但公司做消費性比較少，羅昇(8374)工具機較受到影響。大陸疫情方面，上海區影響比預期出貨衝擊的量較少。