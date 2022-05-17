為提升台北市公共工程品質，北市工務局2018年訂定「工務建設科學研究創新計畫補助要點」，邀民間團體參與提案，但市議員王浩發現，過去3年共16件申請案獲選，補助金達900萬，無奈品質參差不齊，好建議市府不採納，其餘又難以實際應用於市政建設上。工務局表示，後續會就制度及研究議題予以檢討。

王浩指出，2020年北市警察局某棟興建中的辦公大樓，正進行智慧工地管理平台實證研究計畫，該案共申請72萬補助，平台測試重點包括即時監控工地車輛、施工人員健康生理數據等等，仔細檢視成果報告卻發現充滿瑕疵。

王浩表示，報告內容明確指出有讀取裝置的車輛無法進出工區大門，且配戴生理監測裝置會干擾施工作業，影響施工人員配戴意願，等於計畫提出的4項研究實測，有一半完全不可行，可行部分也沒有任何供驗證的數據產出，毫無參考價值。

另外，工務局2019年曾委託木結構技師公會進行戶外木質設施工程提升計畫，期能減少保養費用並減少保養次數，王浩說，當時這案只花40萬，但報告做的認真，北市大地處也明確提出需求，希望委託單位提供適合戶外適用的木材種類、費用、耐久性等數據。

「好官我自為之？」王浩批評，當時委託單位列出設計缺失、未加強排水、施工不良造成設施損壞等4大問題，並建議採用國產柳杉取代美國的南方松，但市府後續卻反其道而行，照樣按原計劃購置太平洋錢樹，但該樹種不只貴、貨源不穩又不易運送。

王浩認為，工務科研創新計畫補助金額雖然不多，但逐年累積下來是筆不小數目，無奈現行計畫補助審查機制失靈，導致各申請計畫品質良莠不齊，甚至變成特定研究單位用來養計畫領補助的小金庫，他批評市府既然要花錢補助相關計畫，就該做好把關工作，而非只做表面功夫、撒錢了事。

對此，工務局解釋，科研案屬獎補助性質，並非採購標案，目的在於透過獎助方式和產學界一同提升公共工程品質。補助計畫重點在科學研究精神，其成果並非僅限於成功案例，成功與失敗的成果皆為重要，相關可行成果或改善建議都可作為後續工程契約使用或借鏡。

工務局強調，工務局向來重視科研成果，對於相關質疑，後續會就制度及研究議題與予檢討，期能使科研成果更為豐碩，並成為後續政策推動的助力。