第75屆世界衛生大會（WHA）訂於5月22日至28日在瑞士日內瓦舉行，拉丁美洲及加勒比海地區各界紛紛呼籲邀請台灣出席世衛大會。除區域8個友邦政府正式向世衛組織（WHO）提案支持外，目前拉美及加海地區共20個國家、2000位各界友人呼籲邀請台灣參與本年世界衛生大會。對於愈來愈多的各國友人挺身支持，外交部表達誠摯感謝。

外交部表示，拉美及加海地區8個友邦貝里斯、宏都拉斯、聖露西亞、聖文森及格瑞那丁、聖克里斯多福及尼維斯、瓜地馬拉、巴拉圭及海地，今年再度以WHO會員國身分致函WHO幹事長譚德賽（Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus），要求邀請台灣以觀察員身份出席世界衛生大會，讓國際社會正視台灣在公衛領域的成就，能有更多的參與及貢獻。

此外，本年拉丁美洲及加勒比海地區國會也接連支持台灣參與世衛大會。友邦宏都拉斯國會、貝里斯眾議院及瓜地馬拉國會主席團及中美洲議會主席團通過決議或動議，有力聲援。目前已有20個國家及中美洲議會572位國會議員及拉丁美洲及加勒比海跨國會平台「福爾摩沙俱樂部」（Formosa Club）成員致函WHO幹事長，或是透過社群媒體、影片方式傳達支持。而墨西哥及巴西參、眾議院各有94名及70名議員為我國連署致函WHO幹事長，顯示國際社會均認同為維護全球公衛安全，有必要將台灣納入國際公衛體系的正常運作。

外交部指出，拉美及加海區域各國民間社會也表達力挺台灣的聲音，醫界聲量尤其強勁。包括聖文森、聖露西亞及墨西哥護理學會，以及世界醫師會（WMA）巴西籍前主席Miguel Jorge等人，均高度肯定台灣有能力回饋國際社會，同時呼籲應讓台灣能夠制度化且常態性參與WHO所有會議、機制及活動。

外交部由衷感謝拉美及加海地區8友邦及阿根廷、巴西、智利、哥倫比亞、厄瓜多、墨西哥、秘魯、哥斯大黎加、薩爾瓦多、多明尼加、烏拉圭、委內瑞拉，以及中美洲議會議員全力支持台灣參與WHA。台灣以身為自由、民主、多元及包容價值的負責任國際成員為榮，將繼續與國際社會攜手合作，維護全球人民的健康。