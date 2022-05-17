被媒體封為「最辣千金」的知名DJ KIM LEE，因在Netflix近日熱播的實境節目《璀璨帝國》第二季〈Bling Empire）中參與演出而爆紅，IG吸引超過98萬人追蹤。近日她除了忙著準備多場表演及拍攝雜誌照外，也不忘曬出辣照吸引網友的目光。

KIM LEE擁有法越的精緻混血五官與凹凸有致的火辣身材，即使出身富貴人家，但她在節目尚未開播前，便憑著自身的努力在東南亞國家中闖出名號，並以性感DJ、模特兒、主持人等多種身份活躍樂壇，參加《璀璨帝國》後名氣迅速上升，憑藉著優秀的工作能力，成為第一位拉斯維加斯的駐店女DJ。

《璀璨帝國》第二季開播後，在這場真人秀中，女DJ KIM LEE因為出色的外貌和G級巨乳獲得粉絲喜愛，逐漸攀升的名氣讓她收到許多雜誌的採訪、拍攝邀約等工作，日前她接受香港的Esquire君子雜誌採訪，採訪中拍攝照片性感程度破表，令人驚豔。

照片中KIM LEE頂著一頭黑髮，大波浪的造型使她看起來風情萬種，鏡頭前的她女神范十足，烈焰紅唇的妝容很適合她，飽含了東方與西方的美，KIM LEE的G級雪乳藏在黑色馬甲之下，雙手戴上黑絲手套，搭配渾然天成的魅惑表情，化身性感的代名詞。

KIM LEE預告《璀璨帝國》似乎還會有續集。（圖／kimlee Instagram）

近期《璀璨帝國》第二季開播，寵粉的KIM LEE不時會在Instagram回應粉絲問題，有粉絲期待會不會有《璀璨帝國》第三季，KIM LEE回應之後會有，讓粉絲們充滿期待，這一季中KIM LEE和韓裔模特兒凱文兩人擦出愛火，不知道最後有無在一起，KIM LEE的感情狀況也讓許多人好奇。