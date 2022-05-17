有些人天生心思細膩、敏感，內心脆弱很容易受傷，因為太在意外人的眼光，所以一有負評或是被糾正就會崩潰，命理塔羅專家小孟老師在臉書粉專「小孟老師星座塔羅牌之清水孟」點名，處女座、天蠍座、巨蟹座、獅子座、雙魚座常會被人覺得想太多、玻璃心。

▍第五名 處女座

處女座的人常常會覺得自己不夠優秀，不夠完美，特別在感情上很容易玻璃心。若是遇到會挑剔自己的情人，他們會感到崩潰，糾結是不是自己不夠好、不夠完美？所以對方不願意好好對待自己，陷入這樣的負面思考。平常很堅強的他們，只有在親近的人面前才會特別脆弱。

▍第四名 天蠍座

其實很多天蠍座對世界有美好的期待，但他們又有著很敏銳的直覺，特別容易發現別人的邪念或心機，而一旦看到別人不懷好意的蛛絲馬跡，就會開始覺得別人處處都在針對自己，做出很多攻擊性的言論跟舉動。而他們這種防禦性的天性，很容易讓旁觀者覺得未免太玻璃心了。

▍第三名 獅子座

雖然獅子座外表給人感覺很強勢，但其實他們內心超級玻璃心，特別對於背叛或是他人的閒言閒語沒有抵抗力，他們不喜歡被造謠與抹黑，若是遇到這些事情，他們會宣示要反擊，然後夜深人靜的時候覺得委屈，偷偷哭泣。如果看到他們反擊的越誇張，就表示受傷程度越嚴重。

▍第二名 巨蟹座

善解人意又貼心的巨蟹座，其實是非常玻璃心的，他們心思細膩、敏感又多情，很容易對於他人的行為有過度的解釋，但這些情緒他們都會先用壓抑的方式深埋在心底，而情緒累積太多開始受不了的時候，就會亂發脾氣，常常讓人摸不著頭緒他們這麼龐大的憤怒與憂傷是從哪裡來。

▍第一名 雙魚座

雙魚座的人對於自我價值與魅力是非常在乎的，特別無法接受自己是沒有魅力的人，因為在感情上他們希望自己能夠戰無不勝的，所以若是被批評為沒人想交往的對象，他們絕對會玻璃心碎滿地，他們很容易把別人的玩笑話當真，覺得別人在攻擊自己。