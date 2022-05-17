據日本NHK網站17日報導，日本京都大學與麻布大學等組成的研究小組發布成果稱，已透過試驗證明，貓知道生活在同一家庭中的其他貓的名字。

在試驗過程中，研究小組使用了常用於人類嬰兒的心理學研究方法，即給受驗對象播放某個詞彙的音頻並展示圖像，當受驗對象不能理解聲音和圖像的關係時，則會長時間凝視圖像。研究小組希望以此來探究貓究竟能多大程度理解其他貓的名字。

該試驗選取了19隻貓作為受驗對象，它們均生活在育有3隻以上貓的家庭中。當音頻中播放的是一起生活的貓的名字，而屏幕上展示的卻是別的貓的圖像時，貓凝視屏幕的時間比聲畫一致時平均要長1秒多。由此研究人員認為，貓能夠明白一起生活的其他貓的名字。

麻布大學特別研究員高木佐保表示：「我做這個試驗，一部分也是出於對貓的喜愛。這是首次有人探究出貓能在多大程度上學習人類的語言。貓平常總是擺出一副冷淡的表情，而實際上它們似乎很認真地在聽人類講的話。」