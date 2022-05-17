居隔180年，是要被強制冰封嗎？有名人妻分享老公的居隔通知書，竟發現居隔日期從2022年5月17日至2202年5月15日，換算下來居隔日期長達180年，讓她非常傻眼；網友也表示好不容易解隔離，也收到要「關」180年的隔離通知書，還有網友收到隔離地址打錯的狀況，其他網友們也疼惜行政人員「真的太累了」。

一名人妻在臉書社團「爆廢公社」發文，她表示老公收到居隔書，原本看到居隔書上面的居隔日期是5月17日至5月15日驚覺有異，再仔細一看完整年、月、日，居隔時間竟然是2022年5月17日至2202年5月15日，換算下來，老公竟然要被居隔180年，讓她非常傻眼。

人妻收到老公居家隔離書，竟然要「居隔180年」，還有網友表示也看過居隔地址打錯的狀況。（翻攝自臉書爆廢公社）

貼文一出，網友也看傻留言表示「要被強制冰封？」、「真的太累了」、「看來要住鎖妖塔了」、「最近看很多，一堆行政人員輸入錯誤」、「可以直接到古墓派報到了」、「看看下任總統能不能特赦」、「連死了都要繼續隔離」、「比犯罪還重的刑期」、「隔離費用一天1000的話，你也發財了，六千多萬啊」。

另外有網友在留言區分享自己也收到誤植日期的居隔書，她表示好不容易解隔離，卻收到需要再隔離180年的通知書，其時間一樣是2022年5月17日至2202年5月15日；還有網友分享隔離通知書打錯地址的部分。