新北居家照護關懷中心日接6萬通電話，其中8成是問：「我什麼時候可以拿到居隔單？」或抱怨居隔單日期錯誤，接線公務員指出，居隔日期錯誤主要是因為中央系統抓錯日期，有的抓到採檢日，造成不少民眾的居隔單日期出錯，他們只能安撫民眾這部分「持續有跟中央反應」，但中央系統卡頓遲未改善，導致他們每天都得重複回答一樣的問題，陷入無限的死循環。

此外，不少確診者也反應自填疫調單後，卻遲未介接進入系統，以致影響身分判讀、視訊看診及保險請領等相關問題，但疫調單都是直接上傳到中央後台，民眾希望地方可以幫忙解決，但這會牽扯到法律層面問題，第一線無法認證，只能請民眾等待中央系統趨於穩定，或許之後資料會自動出現。

新北市長侯友宜今也再次砲打中央，Trace、法傳系統屢次當機，增加基層工作負擔，他多次致電衛福部長陳時中，但還是沒有改善，要求中央趕快解決問題，「麥擱拖」。