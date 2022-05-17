為了抑制通貨膨脹數據，美國聯準會先在3月升息1碼，隨後又在5月升息2碼，引發市場擔憂激烈升息將導致經濟衰退。對此，特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）則認為，美國可能已經出現經濟衰退狀況，且時間恐會長達12至18個月。

Fortune報導，馬斯克參加在邁阿密舉行的論壇時，談到美國經濟現況，他首度表示，「美國可能已經處在經濟衰退中，可能長達12至18個月，所有的企業都應該要注意成本管控與現金流。」

馬斯克認為經濟衰退不一定是一件壞事，「這種狀況（衰退）最終一定會過去，然後再次出現繁榮時期，我也曾經遇過經濟衰退，因為榮景太長，通常會發生資本配置不當的問題，其實就是會把錢撒到傻瓜身上。」

目前市場對於美國是否出現經濟衰退的看法兩極，但美媒針對經濟學家的調查顯示，未來一年出現經濟衰退的可能性為30%，今年第一季美國GDP雖為年減1.4%，但主要是因為貿易逆差的影響，若從需求面來看，消費者支出與企業投資都增加，亞特蘭大聯邦儲備銀行預估第二季增速為1.8%。

至於對通膨的看法，馬斯克則認為，通膨議題並沒有很複雜，主要原因就是政府印太多的鈔票，「事實上，包括委內瑞拉在內的很多國家都已經走上相同的道路。」