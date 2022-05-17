因應極端氣候與國際貿易，農委會目前已開發26種品項、40張農業保單，去年釋迦受氣候及中國禁止輸入影響，致銷售價格及產量均減少，農委會推出的釋迦收入保險達到理賠標準，計有1323位農民受益，理賠面積1769公頃，理賠金額達1.44億元，理賠率達768％，創開辦以來新高。

農金局副局長周妙芳表示，釋迦收入保險分為成本型及收入型2種，其中成本型保險是因應2021年中國大陸禁止輸入台灣鳳梨釋迦，農委會配合拓展內需市場策略於2021年10月推出保障生產成本的鳳梨釋迦保險，分為40萬元及45萬元2種方案供農民選擇，總計投保1226件、面積1692公頃，投保率達60％，創歷年新高。

周妙芳指出，其中投保45萬元方案農民佔94％以上，因銷售市場價格下跌及年初幾次天候不佳導致落果減產約2成，均可得到保險理賠，計理賠1155件，理賠金額約1.1億元，而這1.1億元單純僅鳳梨釋迦成本型保險，大目釋迦收入型保險、鳳梨釋迦收入型保險、鳳梨釋迦成本型保險等3個保險理賠金加總約1.44億。

周妙芳表示，釋迦收入保險保障範圍涵蓋價格下跌及產量減少的風險，開辦的保險目的就是要填補農民的成本損失，至少不要血本無歸，今年度將綜整歷年辦理經驗及產業政策措施，持續精進保單內容，目前已開發26種品項、40張保單，預計於6月銷售新年度保單。