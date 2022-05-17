台東6歲聰明女童走失1公里，所幸她熟記幼兒園名稱及自身姓名，讓警方順利聯絡家長帶回。（台東縣警局提供／蔡旻妤台東傳真）

台東6歲黃姓女童日前與家人出遊時迷路，走失1公里外才被路人發現報警，警方到場後，她竟能背出姓名、幼兒園名稱，眾人驚呼好聰明！警方透過幼兒園聯繫其家長將女童帶回，也呼籲家長要讓孩子牢記父母親聯繫方式，以利警方及時提供協助。

台東警察分局豐里派出所警員王聖民、警員陳彥翰日前接獲民眾報案，台東市成都南路有1名小女孩走失，需要協助，警方趕到現場時，已有多位熱心民眾在關心小女孩。

王聖民指出，他上前詢問住家地址，女童起先搖搖頭，但很快回答「警察叔叔，我是讀某幼兒園的某班、我叫黃○○」，眾人直說真是聰明伶俐的小孩！

警方認為女童可能就住在附近，立即駕車載她在附近尋找，看看是否能夠認出家或發現父母親。因女童在車上不斷搖頭，同事改為聯繫幼兒園，請幼兒園幫忙通知她的母親至豐里派出所接她。

女童母親趕往派出所後表示，她和兄弟姊妹遊戲，走出門認錯路走失了，大家都在找孩子，沒想到竟走到1公里外的成都南路，非常感謝警方的協助及照顧。

台東警察分局呼籲，家中若有學齡前孩童，應教導幼童與家長聯繫方式，或背誦父母親電話號碼、家中住址，以利走失時警方能及時提供協助。