大陸股市17日收漲。滬指升0.65％，深指漲1.23％
上證指數全天最多跌16點，低見3,057點，其後止跌回升，並以全日高位收盤，報3,093點，升19點或0.65％，成交人民幣（下同）3,516.71億元。
深指最低見11,059點，跌33點，低位有買盤吸納，並以近全日高位收市，報11,230點，升136點或1.23％，成交4,382.61億元。
滬深300指數報4,005點，升49點或1.25％；創業板指數報2,369點，升37點或1.62％。
大陸股市17日收漲。滬指升0.65％，深指漲1.23％
上證指數全天最多跌16點，低見3,057點，其後止跌回升，並以全日高位收盤，報3,093點，升19點或0.65％，成交人民幣（下同）3,516.71億元。
深指最低見11,059點，跌33點，低位有買盤吸納，並以近全日高位收市，報11,230點，升136點或1.23％，成交4,382.61億元。
滬深300指數報4,005點，升49點或1.25％；創業板指數報2,369點，升37點或1.62％。
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