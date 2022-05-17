觀察者網引述美國國防部5月15日消息，美國海軍新銳兩棲攻擊艦「的黎波里」號抵達第7艦隊轄區。這是美軍現役兩艘「美國」級兩棲攻擊艦首次「齊聚亞太」，也是美國海軍幾年來首次在西太平洋湊齊了「林肯」號、「雷根」號航母、「美國」號兩棲攻擊艦、「的黎波里」號兩棲攻擊艦四艘「准航母」，這一般意味著「美軍會在未來幾周在中國周邊海域進行更多的軍事動作」。

報導稱，「的黎波里」號是「美國」級兩棲驅逐艦二號艦，其技術指標和「美國」號一樣。

此外，「美國」號（LHA-6）兩棲攻擊艦、「綠灣」號（LPD-20）登陸艦、「阿什蘭」號（LSD-48）登陸艦在內的「美國兩棲戒備大隊」（ARG）艦艇停泊在日本佐世保港進行例行維護，水兵離艦。「美國」號是美國海軍前進部署在印太地區的兩棲攻擊艦。

但和「美國」號不同的是，「的黎波里」號此前驗證了搭載大量「F-35」戰機的「輕型航母」概念。美國海軍陸戰隊在4月3日在「的黎波里」號兩棲攻擊艦上搭載了16架F-35B戰機，這是美國海軍陸戰隊在兩棲攻擊艦上部署戰機最多的一次。這也是美國自上世紀70年代取消「輕型航母」概念以後，又一次測試輕型航空母艦概念。

美國海軍表示，此次試驗是為了應對「大國競爭」時代的高技術作戰環境。

不過，雖然此前在美國本土驗證了「F-35B航母」概念，但「的黎波里」號本次亞太部署沒有從本土直接攜帶F-35B戰機。後續，該艦可能搭載美國海軍陸戰隊駐日本岩國基地的第121戰鬥攻擊中隊（VMFA-121）和第242戰鬥攻擊中隊(VMFA-242)的F-35B。

5月8日上午，美國海軍「羅納德·雷根」號航母（CVN-76）離開日本橫須賀軍港，這是「雷根」號在港長達半年之久的冬季維護後首次離港。不過，這艘剛剛結束維護的航母需要在東京灣進行恢復性訓練，才能投入新一輪的部署。根據美國海軍研究所USNI的消息，該艦目前在硫磺島完成了艦載機起降訓練後，返回橫須賀附近海域。

而「林肯」號航母打擊大隊當下仍在在菲律賓海活動。根據USNI的相關圖片，該艦距離中國航母遼寧艦編隊不遠。

5月16日，日本防衛省繼續發佈中國海軍遼寧艦編隊動態。5月15日，遼寧艦連同兩艘052D驅逐艦在衝大東島以南350公里處活動，並進行艦載機跨晝夜起降等訓練活動。