預計6月登場的台北國際書展，在睽違2年後再度舉辦實體書展，卻因為本土疫情嚴峻而打亂腳步。在多數業者建議停辦的情況下，文化部卻宣布如期舉行，業者對於退展只退回3成展位費力表不平，17日上午立委邱志偉邀集文化部、國貿局及外貿協會，與出版業者，召開「台北國際書展參展／退展廠商權益協調會」，會後文化部人文及出版司司長陳瑩芳表示，後續將研議是否有其他補償措施。

中華民國圖書發行協進會理事長李再星等公協會代表出席協調會時，提出希望能提高或全額退回展位費，從下列幾種方法擇一來減少出版社的損失：

一、文化部拿原本補助參展商的七成來補助書展基金會退費給廠商。

二、文化部為表演藝術產業，推出「受疫情影響表演藝術事業營運補助」，補助額度最高250萬元，應該也用同樣項目來補助書展退展場租。

三、國貿局或貿協願意繼續展延場租費，或者只讓書展租兩區，退兩區的場租費，這錢就可以拿來退給退展廠商。

四、退展廠商未退的七成轉為明年書展的攤位訂金，這樣也就能確保今年退展的出版社明年都會來參展，對退展出版社來說只是今年先付出攤位租金，明年就可少付了。

貿易局指世貿一館營運收入皆依法編列預算並經立法院審議通過，無法再減收或免收場租；外貿協會代表反映，因已配合貿易區OT案合約，提供書展場地租金7折的特別優惠，無法再提供任何的回饋；文化部則表示書展的展位是由台北書展基金會負責，於法文化部無法給予退展出版社任何攤位費的補助，惟文化部人文及出版司司長陳瑩芳表示將再研議是否有其他非退展位費模式的補償措施。