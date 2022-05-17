「超馬」好手林義傑16日在臉書發1639字長文，分析台灣疫情亂象，憂心疫情更可怕是改變人心，而且，越是分裂，越有價值，越是亂象，就越有人從中獲取想要的。

多少家庭正在疫情風暴下受苦受難，從以前到現在，我們國家就是做半套，腳痛醫腳，頭痛醫頭，這不是只有現在執政者，是任何人都一樣，當上官就開始大頭症，說了太多普羅大眾根本無法碰觸的事，更鮮的是，資訊發達成這樣，怎麼會講出這種讓人民痛心的話，「鑰匙往樓下丟！」、「貴就不要買！」

林義傑直言，PCR過程讓醫療人員整個快要崩潰，老人、兒童確診已經夠痛苦，曾看到一位阿婆排隊PCR東倒西歪站不穩，排完後直到現在，沒有一個政府最引以為傲的「類資訊」、「滾動式智能資訊」來告訴患者該怎麼辦。

林義傑說，仿間因為政府將清冠中藥列管，開始多少不肖的人收購加倍販售，一盒可以從一千賣到三千五，真正需要的人買不到，心急如焚。西藥要確診後五天內投藥最有效，通常PCR後是回家，直到發生問題排隊看診再投藥，要幾天後？

防疫政策亂七八糟一籮筐，林義傑批這是超前搞亂，不是超前部署。1922更倒霉，電話可以打到沒力後，終於有人接上，但卻不知道快篩陽視訊必須要「居家隔離書證明」，這要怪誰？怪病毒？怪醫護人員？怪1922接電話人員？當然不是！這些前線人員正在用自己的生命做菩薩來幫助人民。體制上根本沒有「科學化」方式來「管理」，醫學是醫學，管理是管理，不聰明的科學主觀意識」，讓多少家庭正在破碎。

包括國民黨主席朱立倫，立委蔣萬安、林奕華，台北市議員徐巧芯、游淑慧、張斯綱、秦慧珠，以及多位今年投入地方選舉的新人包括戴湘儀、柳采葳、楊植斗、詹為元等都在留言處響應。