國內疫情嚴峻，不少家庭也因家中成員染疫導致全家確診。一名女網友透露，因家人疑似感染新冠病毒，因此全家一起快篩檢驗，沒想到一家四口有3人都是陽性，唯獨她是陰性，因此她只好戴上口罩躲在房間內，靠噴酒精防疫，貼文一出，有網友分享相似經驗，表示自己在家人居隔期間，靠酒精和漂白水消毒，成功躲過被感染的風險。

原PO 14日在網路論壇Dcard發文透露，家人出現疑似感染新冠病毒的症狀且已持續一段時間，但之前快篩結果都是陰性，直到13日晚上再次檢驗，才驗出一家四口中有3人陽性，唯獨她是陰性。

原PO無奈表示，因為平時飲食都是父母準備，加上家中房間不大，確診的3個人沒辦法一直待在房間內，經常到客廳休息，因此她只能待在自己的房間裡，並隨時戴口罩、噴酒精，以保護自己不被感染。

不過原PO坦言，「感覺到時候如果家裡其他人都痊癒，我才確診的話，也是滿麻煩的」，好奇大家遇到這種情況時會如何應對。

貼文一出，引起不少網友熱議，「新冠的潛伏期很長，兩周都有可能，不過加油，想像自己是全家最後希望」、「是我就直接算了，說不定你已經被感染，只是還沒發起來」、「我家只有我確診，而且我被通知確診前很多天都跟家人們共食，隔離時多少也有見到面，但他們好像有什麼防護罩一樣，都沒被我感染」。

也有過來人分享相似經驗，「我家5月1日至今全家都確診，剩我還沒，所以我超努力防疫，每天除了上班都待在房間內，吃飯自己吃，洗澡前還會用漂白水洗衛浴設備，再噴酒精才去洗澡，每天也有持續篩檢，到今早快篩還是陰性唷，家人們也陸陸續續開始準備解隔了」。

原PO雖想避免家戶感染，但15日更新近況表示，自己快篩檢驗結果變成陽性，「果然是非常容易被感染」，另外她也提到，目前除了喉嚨卡痰之外，並沒有其他不適。