台股農曆年後表現疲弱，呈現量縮價跌，但台灣證券交易所統計上市公司第一季財報顯示基本面依舊不錯，全體上市公司第一季總營收為9兆2,600億元，年成長1兆1,893億元，增幅14.74％；總稅前淨利1兆1,820億元，年成長2,521億元，增幅27.11％。

其中，本國上市公司第一季營收9兆308億元，年增14.78％；稅前淨利1兆1,485億元，年增26.64％。第一上市公司第一季營收2,292億元，年增13.13％；稅前淨利335億元，年增45.65％。

第一季獲利成長產業主要為航運業、半導體業及電子零組件業。航運業因塞港緩解略慢，支撐運價維持高檔，單季獲利創下史上新高。半導體業受惠5G應用、高階運算及車用電子等需求持續成長，大幅推升獲利。電子零組件業則因伺服器及車用電子等終端需求仍熱絡，帶動獲利成長。第一上市公司主要係來自融資服務、航運、電子零組件及建材營造等產業業務需求成長，推升整體第一上市公司獲利續創佳績。

獲利衰退產業主要為光電業、塑膠工業及金融保險業。光電業受到通膨及烏俄戰爭使終端需求轉趨保守，客戶拉貨動能趨緩，導致獲利衰退。塑膠工業則因同業新產能投放、通膨干擾及原物料價格上漲而侵蝕產品利基，進而壓縮獲利表現。金融保險業則受美國聯準會升息及烏俄戰爭等致全球金融市場震盪，相關投資部位停損或認列減損、評價損失，獲利不如預期。