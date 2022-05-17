隔離中看到餐點直接臉綠！1名網友日前負責幫隔離中的室友準備餐點，某日因來不及，他草草在紙盤放了「1大球白飯」、醃蘿蔔、堅果等食物，並直接放在地上，其他網友笑說「不說以為是狗糧」、「就差香燭，背景音樂是佛經」，也有人發現醃蘿蔔上有根毛髮，地板上也有2根毛，全部看傻眼。

該名網友在臉書「爆廢公社」發文表示，他平時需要幫正在居家隔離中的室友準備餐點，日前某日因來不及準備，就將就將各個「食材」組合成隔離餐，照片中紙餐盤上有一大坨捏成球狀的白飯，還有約10粒花生與2塊醃蘿蔔，最後還附上1份類似豆花的點心，照片曝光引起網友討論。

網友負責幫隔離中的室友準備餐點，某日因來不及，他在紙盤放了「1大球白飯」、醃蘿蔔、堅果等，並直接放在地板上，其他人笑說「不說以為是狗糧」。（翻攝自臉書「爆廢公社」）

網友紛紛留言「我以為是狗糧」、「剛看到以為在拜地基主」、「乍看之下以為給狗吃的」、「就差香燭，背景音樂是佛經吧」、「最近看很多Netflix 影集中的地牢場景，這個畫面好像似曾相似」、「我打開看到飯在地上，應該會把你抓進我房間，一起分享飯與病毒」、「我就問香呢」、「很像我阿公走的時候腳尾放的那碗」、「我覺得給一碗泡麵還好一點」。

還有眼尖網友發現照片中的地板有2根毛髮，醃蘿蔔上甚至也有1根毛髮，留言「夾雜著毛髮好像在餵浪浪」、「地上有頭髮至少掃一下或者食物用袋子套一下還是保鮮膜包一下比較好」、「醃蘿蔔是不是夾一根毛」、「地上有兩根毛」。