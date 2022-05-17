以珠寶表著稱的伯爵表（PIAGET）發表2022年年度新品，除了一系列設計華美的珠寶表外，也發布一款Altiplano Ultimate Concept概念表，除了令人驚豔的超薄表殼，表盤上融入超薄概念表研發問市的時間密碼，藉此宣示品牌在製表工藝上的領導地位。

伯爵表的Altiplano Ultimate Concept系列超薄終極概念表，約1330萬元。（PIAGET提供）

這款Altiplano Ultimate Concept（AUC）終極概念表歷經4年的研發終於在2017年2月7日上午7點47分問市，立刻轟動表壇，該表更在2020年拿下日內瓦高級鐘表大賞（GPHG）的最高榮譽「金指針獎」。

為了紀念這個歷史時刻，伯爵今年推出紀念限量表，在表盤右上角的視窗中印有AUC終極概念表的生日「2017年2月7日」，棘輪刻有「La Cote-aux-Fees」字樣和製表廠的GPS坐標，表盤的夜光塗層星空圖案也有密碼，是概念表誕生當天晚上的星空美景。