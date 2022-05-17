39歲女星王心凌能唱能跳能演，曾唱紅《愛你》、《月光》等膾炙人口歌曲，更演出《天國的嫁衣》、《西街少年》、《微笑PASTA》等經典偶像劇，奠定了「甜蜜教主」地位。王心凌近期不但加入《浪姐3》行列，日前更在IG分享美照，時尚名牌穿上身還辣露美腿電暈所有粉絲；有趣的是，她身上的香奈兒長大衣款先前曾有名人穿過，包括「第一名媛」孫芸芸跟《壁虎漫步》男神潘瑋柏，都曾分享過類似穿搭。

王心凌穿搭風格向來性感又不失少女味，她經常以短版上衣搭配寬褲，或長版上衣搭配短褲，並成功混搭平價和精品品牌，成為粉絲追隨的時尚典範；她近日在IG分享一組時尚美照，全身名牌穿好穿滿超有架式，雖然只露出一雙白皙玉蔥美腿，甜美模樣仍然令粉絲大飽眼福。

王心凌身上的行頭往往都不簡單，香奈兒、愛馬仕、LV、Dior都經常出現在她的私服穿搭；這組新造型則是她擅長的帥氣性感風格，她的黑色毛帽、長版風衣和腰帶都來自香奈兒（CHANEL），黑色短褲是紐約精品Alice+Olivia，黑色靴子則是經常出現在她私服穿搭的Prada，粉絲大讚她這個造型：「好帥又好美！」、「腿長看起來有180」、「逆齡生長」，一雙白皙美腿尤其大受稱讚。

而也有眼尖的網友仔細一瞧，發現王心凌穿的香奈兒大衣與名媛孫芸芸撞衫了，連穿搭相似度都幾近百分百；雙姝不只選貨眼光一致，連時尚穿搭法都相近，不過孫芸芸動作快了一步，早在2月天冷之時，已搶先穿上香奈兒的綠色長外套，內搭熱褲盡顯招牌美腿；有趣的是這件長大衣非女性專屬，男神潘瑋柏也撞了同款，當時為了回應孫芸芸PO文「好冷但我穿短褲」，他調皮貼上撞衫照並寫下「我也很冷但我穿長褲」。

王心凌近期正在長沙錄製《乘風破浪的姐姐3》（現名《乘風破浪》），閒暇之餘除了健身，偶爾也邀同樣在大陸工作的好姊妹楊丞琳聚會。《浪姐3》今(17日)釋出官方名單，歌后許茹芸赫然在列卡司堅強；而唱跳聞名的「甜蜜教主」王心凌也沒缺席，為這一季增添了不少代表性。