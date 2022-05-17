桃園一名就讀銘傳大學的黃姓女大生，16日下午急急忙忙的衝進桃園市平鎮區的北勢派出所報稱手機遺失，警方立刻調閱監視器，發現她的手機掉在中壢區環中東路與龍岡路口，再看到手機被一名中年男子撿走，員警循線到男子家中訪查並取回手機，女大生手機失而復得，十分感激警方的熱心協助。

平鎮警分局北勢派出所所長鄭榮捷表示，黃姓女大生16日下午14時許，心急如焚的跑進派出所內，哭著向員警表示她的手機不慎遺失，因為那是她辛苦打工存了半年才購買的新型手機，而且手機內的訊息、資料對她來說十分重要，拜託警方可以幫她將手機尋回。

員警根據黃姓女大生給的線索，調閱數十支監視器後發現手機掉落在中壢區環中東路與龍岡路口，疑似被一位徐姓男子撿走，員警立即帶著女大生前往位在新屋區的徐男住家查訪，徐男當場坦承拾獲手機，表示是在返家途中意外拾獲，正準備拿到住家附近的派出所時，警方就找上門。

黃姓女大生見到失而復得的手機是又驚又喜，除了感謝拾獲手機的徐男外，也連忙向熱心積極的警方道謝，並表示幸好這次得到警方協助，才能順利的尋回遺失的手機，以後也會將貴重物品確實收好，避免類似事情再發生。