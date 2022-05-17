花蓮縣府每年預算約800萬元，替縣籍長輩實施健康檢查。（花蓮縣府提供）

胃癌位居國人10大癌症死因，花蓮每年約80人罹患胃癌，研究發現胃癌患者中有9成曾感染幽門螺旋桿菌。縣議員黃振富說，「碳13呼尿素呼氣檢查」，敏感度達97％，建議納入長者免費健檢。衛生局長朱家祥允諾，爭取花東基金，將呼氣檢查列為未來花蓮縣長者必檢項目，及早發現予以投藥。

黃振富表示，世界衛生組織在1994年將幽門螺旋桿菌列胃癌的第一級危險因素。幽門螺旋桿菌會附著在胃壁上，繁衍出菌落，菌落產生的化學物質，會引發免疫反應，使得細胞發炎。若未能即時防堵，可能惡化成胃癌，及早發現幽門螺旋桿菌並殺死，的確有預防胃癌的效果。

黃振富說，花蓮每年編列約800萬元為長輩免費健檢，過去11年來，花蓮縣府已為超過10萬人次長者提供過免費健檢，對象65歲以上鄉親或55歲以上原住民鄉親都可參加免費健檢。未來長者健檢一旦納入呼氣檢查，估計可以發現許多感染幽門螺旋桿菌案例，此舉可讓長輩提早治療，減少胃癌發生機率。

朱家祥表示，去年爭取到花東基金，提供2900位一般縣民免費檢測胃部幽門桿菌，而花蓮至今已檢查8672人是否染有幽門桿菌，結果陽性率竟達40％。目前最常用的是血清抗體測定法及碳13尿素呼氣試驗，但碳13尿素呼氣檢查的成本比抽血高，他支持納入花東基金支付檢測經費，也呼籲已經得到消化性潰瘍、早期胃淋巴癌等胃部病變的人主動檢查。