交通部鐵道局在今年2月評選出國泰人壽獲高鐵桃園車站特定地上權案最優申請人後，今(17)日正式完成簽約，此一高鐵高區最大規模的地上開發案，預計投資金額達260億元。

負責協助招商的第一太平戴維斯戴廣平協理表示，軌道經濟持續發酵，六都的捷運路網規劃與開發、高鐵延伸線等重大交通建設，皆吸引投資人與自用者的目光。從去年至今，鐵道局的高鐵台中烏日站、桃園站前、新竹專二地上權皆已順利招商，高鐵新竹專一地上權正在公告招商中。未來鐵道局持續研議釋出中、南部多個高鐵車站的大型地上權開發案，隨著科技業南下擴廠，交通建設成為南北串連的重要基礎，軌道經濟的吸引力將進一步發酵。

國泰人壽看好桃園市未來發展，長期投資布局高鐵桃園車站周邊，2012年起即投入200億元在青埔地區打造大型OUTLET、影城、水族館與飯店等商業設施，已成為北台灣民眾重要休閒去處。本次簽約的70年地上權案位於高鐵桃園站前區域，國泰人壽將再投入260億元資金，規劃興建智慧辦公大樓、購物商場以及星級旅館等設施，總開發面積將達15萬坪。未來透過桃園前站與後站兩大投資案的串聯，豐富的辦公、商業與休閒娛樂機能將使高鐵桃園車站特定區成為桃園新都心。