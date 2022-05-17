大聯大(3702)今日舉辦法人說明會，第一季營運登頂，展望第二季，受到大陸疫情封控衝擊，營收、獲利均會相較第一季下滑，獲利季減幅甚至上看3成之多。

大聯大第一季營收、營業淨利、稅後淨利及EPS均超越財測高標、創單季歷史新高，分別達雙位數年成長18.5%、41.3%及42.4%達2098.65億元、42.2億元及34.44億元，單季EPS為2.05元。

大聯大受惠於獲利成長，第一季股東權益報酬率(ROE)及營運資產報酬率(ROWC)分別為18.7%及10.2%。

大聯大表示，第一季營收及淨利創新高，主因筆電、PC、基地台、網通暨週邊設備、伺服器及雲端等下游客戶出貨暢旺，帶動半導體及相關電子零組件需求持續強勁。

展望第二季，大聯大表示，受到大陸封控衝擊，以新台幣29元兌1美元匯率假設，單季營業收入為1900億至2000億、季減少4.7%~ 9.47%，預估毛利率介於3.7%~3.9%，預估營業利益率則在1.7%~1.9%，預估稅後淨利為23.03億元~27.25億元、季減少20.88%~33.13%，預估EPS為1.13元~1.38元。

副總林春杰表示，第二季NB/PC客戶多進行調整，尤其是消費性產品，有一部分是因先前長短料關係，此調整恐延續到第三季，以Chromebook的修正最為明顯，但商業、Gaming用則相對強勁，整年來說，預計NB/PC會和去年相似。記憶體部分，受到封城、日廠原料廠汙染等因素，出貨無法滿足需求，現在需求還是很強。手機部分，早從去年第四季就開始調整，加上現在還有通膨、地緣政治等造成需求減少，預計今年會呈現個位數衰退。汽車部分，目前依舊呈現缺貨，尤其電動車趨勢，對半導體的需求又更大，且關注到目前特斯拉為最大宗，再者就是比亞迪，兩者占整體電動車市場逾3成，預計今年整體電動車會有超過4成的成長率。

財務長袁興文表示，大聯大今年股利配發約落在5成，有鑑於大聯大近年來營運快速成長，希望有更多資金支持公司成長，已達成更有效的成長，此也將有助後續股利配發，大聯大會在股利配發和公司成長中做出平衡的決策。