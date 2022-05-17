曾姓攝影師2019年間，利用網路社團粉絲專頁「萌派萌妹寫真」等，以每次5000元引誘未成年少女拍攝裸照，直至2021年，警方接獲線報，持搜索票他住處查扣多張記憶卡，發現多人裸照，其中有2名少女未滿18歲，其中1人年僅15歲，士林地院日前審結，依違反《兒童及少年性剝削防制條例》，判處曾男應執行有期徒刑1年10月，緩刑4年。

曾姓男子在臉書上成立多個帳號，以不同的暱稱成立社團「萌派萌妹寫真」、「萌幻寫真攝影社」，並透過臉書社團「大尺度外拍團」，以「一對一拍攝大尺度照片，價碼台幣5000元不等」、「團拍價碼6000至1萬2000元」，藉著少女懵懂無知，缺錢花用，引誘拍攝裸照。

曾男分別在2019年間，以5000、6000元找來高中少女，相約學校下課，在新北市淡水的攝影棚內，拍攝少女裸露胸部、下體照片，並儲存在自己的手機、記憶卡供自己欣賞。直至2021年，北市刑警大隊接獲線報，搜索曾男住處，發現大麻菸、安非他命，並在手機內發現不同女子的照片，查扣的73張記憶卡，其中1張32G記憶卡有未成年少女猥褻照片。

判決指出，曾男違反《兒童及少年性剝削防制條例》，拍攝少年為猥褻行為，利用少女心智尚未完全健全，思慮亦未周詳，拍攝猥褻照片滿足私慾，但全案從拍攝到搜索已經過了2年，經法院依法通知少女作證，始終未獲回應，法院認為曾男因此無法達成和解。

曾男告訴法官，現已不再從事攝影工作，改販賣英文教材，並與家人同住，常捐款、助印經書、發送街友便當，法官認為具有悔意，分別判處徒刑1年2月，應執行1年10月，緩刑4年，期間保護管束，並支付公庫30萬元，接受法治教育6場。

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