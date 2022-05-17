廖姓男子在桃園市新屋區經營廢棄物清理廠，為節省合法處理無機性廢汙泥處理費用。勾結吳姓土石業者等人租下桃園市新屋區1塊土地，將土石挖走後，回填廢汙泥。非法處理廢汙泥共約5萬6823.8公噸，減省合法處理費用達4億5千餘萬元，遭桃園地檢署依廢棄物清理法起訴。

檢方去年4月接獲民眾檢舉及行政院環境保護署北區督察大隊報稱，桃園市新屋區後湖小段數筆地號之土地，遭人非法棄置大量無機性廢汙泥，立即指派國土保育專組檢察官陳寧君指揮內政部警政署保安警察第七總隊第三大隊，結合行政院環境保護署北區督察大隊組成專案小組偵辦。

檢方調查，廖姓男子雇用薛男、溫女為廠長、會計，為節省洗砂石時所產出無機性廢汙泥處理費用，竟勾結1間土石公司吳姓負責人等，在桃園市新屋區租下後湖小段數筆地號之土地，假藉整地之名，先開挖上開土地篩取可利用之土石，再非法回填堆置廢汙泥。專案小組3月8日搜索為止，估計非法處理之廢汙泥共約5萬6823.8公噸，減省合法處理費用達4億5千餘萬元。檢察官已向法院聲請扣不動產44筆。全案於日前經檢察官偵查終結，將廖男等人提起公訴。