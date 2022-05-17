「0+7」居家隔離新制今天上路，民眾關注若是自選「3+4」是否影響防疫險理賠，金管會強調，一切回到契約條款規定，因民眾確實符合依傳染病防治法第48條遭處居家隔離要件，防疫險要理賠。

確診者同住家人居家隔離規定再放寬，指揮中心宣布，完整接種3劑COVID-19疫苗者，今天起可從「3+4」改「0+7」天，但也可自選採「3+4」天；不過，市場傳出有產險業者主張民眾若可「0+7」卻選擇「3+4」，是故意讓保險事故發生，防疫險將不理賠隔離補償。

金管會保險局副局長林志憲今天在例行記者會指出，保險契約條款都有明文記載，理賠啟動要件是依傳染病防治法第48條約定受居家隔離處分，確診者同住親友和確診者確實有接觸並遭居家隔離，就符合契約規定。

林志憲強調，指揮中心目前是以「3+4」為原則、另可選擇「0+7」，保戶若選擇維持「3+4」，保險業當然要理賠，一切都按照契約條款和法令規定。