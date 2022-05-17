中央流行疫情指揮中心宣布，今（17）日起針對完成3劑疫苗接種之確診者同住家人，實施免居家隔離，改為進行7天自主防疫，持自主防疫2日內的家用抗原快篩陰性證明即可外出。政策曝光後引發各界不同看法，名嘴謝寒冰痛批，政府在發任何規定的時候都不先想清楚，整個政府「噁心到了極致」。

謝寒冰今（17）日在「中天新聞」政論節目《大新聞大爆卦》表示，他個人認為，剛上路的0+7政策，意味著其實政府現在根本沒打算管大家，所謂的超前部署早就已經變成一個笑話，幾乎每天都在改規定，甚至昨天下午才公布的0+7，結果傍晚又改成民眾也可自行選擇3+4。

他批評：「請問一下這什麼意思啊？你們在發任何規定的時候，都不先想清楚的欸，可以幾個小時內又改規定？這見鬼了吧！這個政府叫做超前部署？叫做有規劃？根本就是亂搞一通！」

謝寒冰指出，雖然台灣現在每天是新增6萬多個確診病例，但他覺得，實際上早就超過10幾萬例了，同時也表示，自己根本不相信這幾天的確診數都持平達6萬多例，很明顯且理論上應是越來越多的，「那為何台灣到6萬多就上不去了？因為不測了」。

他強調，早在去年時很多人都在懷疑，政府是不是在蓋牌，也就是有確診但是故意不講，或是故意不篩。現在的政府就是在逼民眾做一件事，那就是「自主蓋牌」，因為對大多數的人來講，若PCR陽性確診，結果就是生活和工作受干擾，民眾可能會因領不到薪水、又沒有任何治療而煩惱。

因此，謝寒冰表示：「那幹嘛還去快篩？還去PCR？」同時也指出，自己相信現在很多人根本連篩都不想篩了，因為自找麻煩之後對自己一點好處都沒有，他痛批，整個政府「噁心到了極致」。