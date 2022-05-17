會後大夥練習實際操作船外機。（張毓翎攝）

訓練授課對象為鹽水區易淹水區域，如文昌里、三明里、三和里、汫水里及配置管膠筏里別的里長、里幹事、里內防汛志工及公所人員。（張毓翎攝）

為加強汛期防災整備，台南市鹽水區公所17日與鹽水消防分隊舉辦管膠筏操作人員訓練，邀集轄內易淹水區域的里長、里幹事、社區志工等人員參加，今天出席的三明里長陳金印說，前一次0823水患帶來的災害，至今仍餘悸猶存，為了避免災害發生應變不及，參加例行演練、課程，都不敢馬虎。

鹽水區現有3艘膠筏，其中2艘為企業所捐贈，而船外機引擎除了有30馬力外，另配置2台5馬力引擎；區公所表示，設置管膠筏之目的，萬一發生水災，可以用來疏散撤離災民和物資運送工作。

訓練授課對象為鹽水區易淹水區域，如文昌里、三明里、三和里、汫水里及配置管膠筏里別的里長、里幹事、里內防汛志工及公所人員，這次公所請來鹽水消防分隊人員，教授救生安全知識，並分享救災經驗，會後大夥練習實際操作船外機。

區公所說，0823水災重創鹽水地區，當時有2000多住戶的家園泡水，周邊道路中斷，連買個便當都極為不易，那時管、膠筏發揮很大用途，不論是載人或運送物資都得靠它，後來各里招募防汛志工，優先選擇會操作竹筏等漁船經驗的人參加。

區長陳文琪表示，面對地球暖化造成的極端氣候，水災的整備工作不敢掉以輕心，藉由這次訓練，可強化第一線防救災人員緊急應變處理能力，當災害發生時，可整合公部門及民間單位，做好防災減災工作。

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