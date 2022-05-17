520是個充滿愛的日子，GUCCI選在此時推出「愛的連結」（GUCCI LINK TO LOVE）系列珠寶，是款跨越性別、年齡的中性珠寶，八角形和暗藏的數字「8」有無限符號的隱喻，也代表了幸運，佩戴方式也很多變，可以單獨佩戴，也可以疊戴，是一款風格百搭且充滿個性的珠寶作品。

GUCCI全新登場的GUCCI LINK TO LOVE形象照，邀請攝影大師Angelo Pennetta掌鏡，以1960年代的時尚雜誌為創作靈感，背景採用深紫色調，充滿懷舊氛圍，人物也以復古彩妝造型和髮型搭配誇張的手勢，勾勒充滿奢華虛幻的時尚感。

GUCCI主打GUCCI LINK TO LOVE珠寶，是款風格中性且百搭的珠寶。（GUCCI提供）

GUCCI LINK TO LOVE珠寶有戒指、手鍊、項鍊等全系列珠寶作品，戒指和硬式手鍊採用象徵數字「8」與無限概念的八角造型，18K白金或K金融入重金屬龐風風格的鉚釘元素，從纖細的3mm到風格強烈鮮明的9mm，並鑲有綠色碧璽、紅碧璽或鑽石等寶石。

GUCCI LINK TO LOVE系列淡紅色琺瑯K金鑽石戒指，5萬8800元。（GUCCI提供）

GUCCI LINK TO LOVE系列綠碧璽18K金戒指，13萬5700元。（GUCCI提供）

GUCCI LINK TO LOVE系列藍綠色琺瑯18K白金鑽石戒指 ，6萬2500元。（GUCCI提供）

項鍊和手鍊則有GUCCI標誌及黑色琺瑯細節的小巧條形墜飾，或白金鑲飾長方形紅碧璽或碧璽的款式。