520是個充滿愛的日子，GUCCI選在此時推出「愛的連結」（GUCCI LINK TO LOVE）系列珠寶，是款跨越性別、年齡的中性珠寶，八角形和暗藏的數字「8」有無限符號的隱喻，也代表了幸運，佩戴方式也很多變，可以單獨佩戴，也可以疊戴，是一款風格百搭且充滿個性的珠寶作品。

GUCCI全新登場的GUCCI LINK TO LOVE形象照，邀請攝影大師Angelo Pennetta掌鏡，以1960年代的時尚雜誌為創作靈感，背景採用深紫色調，充滿懷舊氛圍，人物也以復古彩妝造型和髮型搭配誇張的手勢，勾勒充滿奢華虛幻的時尚感。

GUCCI主打GUCCI LINK TO LOVE珠寶，是款風格中性且百搭的珠寶。（GUCCI提供）
GUCCI主打GUCCI LINK TO LOVE珠寶，是款風格中性且百搭的珠寶。（GUCCI提供）

GUCCI LINK TO LOVE珠寶有戒指、手鍊、項鍊等全系列珠寶作品，戒指和硬式手鍊採用象徵數字「8」與無限概念的八角造型，18K白金或K金融入重金屬龐風風格的鉚釘元素，從纖細的3mm到風格強烈鮮明的9mm，並鑲有綠色碧璽、紅碧璽或鑽石等寶石。

GUCCI LINK TO LOVE系列淡紅色琺瑯K金鑽石戒指，5萬8800元。（GUCCI提供）
GUCCI LINK TO LOVE系列淡紅色琺瑯K金鑽石戒指，5萬8800元。（GUCCI提供）
GUCCI LINK TO LOVE系列綠碧璽18K金戒指，13萬5700元。（GUCCI提供）
GUCCI LINK TO LOVE系列綠碧璽18K金戒指，13萬5700元。（GUCCI提供）
GUCCI LINK TO LOVE系列藍綠色琺瑯18K白金鑽石戒指 ，6萬2500元。（GUCCI提供）
GUCCI LINK TO LOVE系列藍綠色琺瑯18K白金鑽石戒指 ，6萬2500元。（GUCCI提供）

項鍊和手鍊則有GUCCI標誌及黑色琺瑯細節的小巧條形墜飾，或白金鑲飾長方形紅碧璽或碧璽的款式。

GUCCI LINK TO LOVE系列藍綠色琺瑯18K白金手鍊 ，4萬4200元。（GUCCI提供）
GUCCI LINK TO LOVE系列藍綠色琺瑯18K白金手鍊 ，4萬4200元。（GUCCI提供）

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