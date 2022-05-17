晶瑞光(6787)前4月合併營收為1967萬元，公司布局NBPF filter(近紅外光窄波濾光片)產品業務，近期獲美國感測器半導體商ToF模組認證，目前940nm NBPF filter產品在試量產階段，有望在今年第3季起進入量產排程。

根據國外Research And Markets研究報告指出，全球ToF (飛時測距；Time of Flight) Sensor市場規模在2021年至2025年間將增加美金7.89億元，年複合成長率為20%，且AR/VR將扮演關鍵市場成長的驅動力。

晶瑞光指出，ToF技術已從智慧型手機、消費性裝置等逐漸往工業、汽車市場滲透，甚至醫療、機器人、品質檢測等進程，藉以解決傳統2D技術無法克服的許多問題，更結合演算法、人工智慧等技術拓展更多不同應用的新領域，有助晶瑞光NBPF filter產品業務良好的開拓空間，目前公司來自NBPF filter產品的營收比重達10％，且已與3家國際知名IDM/ToF模組廠積極進行多項合作開發，晶瑞光以期新產品開花結果，提高公司產能稼動率。

展望今年，晶瑞光表示，受惠於NBG(新藍玻璃濾光片)產品出貨暢旺，且ALS環境光感測元件之晶圓塗佈新技術，目前針對低階環境光感測器仍戮力突破生產瓶頸、進行試驗，在晶圓塗佈新技術Wafer Lever Optics(Wafer Lens，半導體鏡片)，公司已與日系廠商合作積極開發，盼能於今年底前成果展現，為營運帶來新動能。